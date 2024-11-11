Москва, 11 ноября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. В Москве годовалая девочка съела детское пюре белорусского производства, купленное в сети магазинов «Пятёрочка» и попала в больницу. Врачи диагностировали у малышки инфекционное отравление. Об этом ИА Регнум рассказали родители девочки.

Из личного архива потерпевшей

В конце октября многодетная мать Виктория приобрела для своей дочери пюре «Honey Kid» со вкусом яблока, манго, папайи и банана, произведённое в Республике Беларусь. У Виктории уже есть трое детей, и она часто приобретала продукцию этого производителя, не сталкиваясь с какими-либо проблемами.

«Я не успела приготовить дочери домашнее пюре, и мы зашли в магазин, чтобы купить перекус. Мне была знакома эта фирма, поэтому я не сомневалась в качестве продукта», — рассказала женщина.

Из личного архива потерпевшей

Примерно через полчаса, после того, как девочка съела пюре, её стошнило, поднялась температура до 38.5 и появились множественные высыпания на коже.

«25 октября после того как ребёнка стало тошнить и на теле появились пятна, матери пришлось вызвать скорую. Прибывший врач педиатр, вязала анализы и оставила рекомендации. На следующий день в поликлинике был поставлен точный диагноз — инфекционное отравление. Сейчас ребёнок проходит лечение», — рассказал ИА Регнум адвокат Максим Образцов.

Из личного архива потерпевшей

Медики назначили девочке гормональные препараты, чтобы снять аллергическую реакцию, а также специальную диету, чтобы организм восстановился после отравления.

«Когда муж пришёл с работы, он осмотрел упаковку пюре и заметил на внутренней стороне крышки маленькие черные точки, похожие на плесень. Так же мы попробовали пюре на вкус и оно оказалось кислым, испорченным», — поделилась с ИА Регнум Виктория.

Родители пострадавшей девочки отправили детское пюре на экспертизу за 40 000 рублей. Так же они и адвокат обратились к сети магазинов и к производителю. «Пятёрочка» вышла на связь и принесла извинения, а производитель не отвечает ни на звонки, ни на письменные обращения. Адвокат Максим Образцов написал обращения в Департамент торговли и услуг города Москвы и Роспотребнадзор.

Ранее ИА Регнум сообщало, что россияне массово отравились зефиром «Жизель», приобретённым в супермаркетах «Перекрёсток» и «Пятёрочка». Позже у производителя изъяли 17 тонн продукции нарушением маркировки сроков годности.