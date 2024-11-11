Москва, 11 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Финансовые учреждения и магазины за рубежом могут отказаться принимать выпущенные до 2013 года доллары при попытке расплатиться ими. Об этом 11 ноября рассказал МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Основное различие между старыми и новыми купюрами, которые еще в народе делят по цветовому признаку, — это разная степень защиты от подделки. Частные компании и финансовые институты, находящиеся за пределами США, могут не принимать банкноты США старых модификаций, боясь получить поддельную купюру», — приводит слова эксперта РБК.

Войлуков также отметил, что играет роль и количество фальшивых долларов в обороте — оно весьма значительно, и именно из-за этого многие институции предпочитают избегать рисков и отказываться от приёма старых банкнот.

Как передавало ИА Регнум, Ассоциация туроператоров России (АТОР) 22 октября сообщила, что россияне массово столкнулись с отказами в приёме наличных долларов в заграничных банках и пунктах обмена валют. Уточнялось, что американскую валюту нового образца — «синие» доллары — требуют в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте, Армении и на других популярных у россиян направлениях для отдыха и деловых поездок. Кроме того, валюта должна быть в идеальном состоянии — без пятен, посторонних надписей и потёртостей.

До этого американские и швейцарские банки ограничили приём старых банкнот. Как заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, на такой же шаг могут пойти и европейские организации.

Экономист Михаил Беляев рассказал, что доллары старого образца можно попытаться обменять в других странах, однако предупредил, что россияне со старыми долларами на руках могут столкнуться с проблемами в зарубежных банках из-за своего гражданства, а также потерять на больших затратах на саму поездку.