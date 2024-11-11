Москва, 11 ноября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. В отношении казахстанского музыканта Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба), автора завирусившегося в Сети трека «Дымок», завели дело о пропаганде наркотиков. Об этом сообщил источник РЕН ТВ в понедельник, 11 ноября.

В отношении артиста возбудили административное дело о пропаганде наркотиков иностранным гражданином (ст. 6.13, ч. 2 КоАП РФ). По ней Цыбе может грозить до 15 суток административного ареста и последующее выдворение из страны.

Как передавало ИА Регнум 3 февраля, клип на песню «Дымок», выпущенную ещё в 2023 году, был заблокирован в России. Творчество исполнителя композиции требовали запретить общественники, увидевшие в ролике пропаганду употребления наркотиков.

22 октября стало известно, что суд оштрафовал певицу Глюкозу (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) за употребление наркотиков. Правоохранители заметили исполнительницу в аэропорту Шереметьево в состоянии, которое сочли соответствующим наркотическому опьянению. Сама артистка от медицинского освидетельствования тогда отказалась.