Москва, 11 ноября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. На активы сына экс-главы «Спецтехники» Олега Иванова, арестованного по обвинению в превышении должностных полномочий при выполнении контрактов по гособоронзаказу для Минобороны, наложен арест. Об этом 11 ноября сообщила адвокат Юлия Нитченко.

Семен Лиходеев/ТАСС

«Счета компании сына Иванова и всё его имущество было арестовано на общую сумму более чем на 1 млрд рублей», — процитировало Нитченко ТАСС.

Она заявила, что арест счетов сына экс-главы «Спецтехники» проходил без соответствующего решения суда, «быстро и необдуманно». По мнению адвакта, это указывает на коррупционную составляющую.

Юрист добавила, что защита подала жалобы в Пресненскую прокуратуру и в отдел собственной безопасности и готовит жалобу для личного контроля председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Пресненский районный суд Москвы 30 августа арестовал до 28 октябряИванова и другого топ-менеджера «Спецтехники» Игоря Миронова по обвинению в превышении должностных полномочий. Затем срок ареста был продлён на месяц.

По версии следствия, Иванов и Миронов в 2023 году договорились с Минобороны об определённых обязательствах. При этом они знали, что «Спецтехника» не успеет выполнить гособоронзаказ в оговоренные сроки. Ущерб государству от злоупотреблений полномочиями превысил 1 млрд 35 млн 207 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России в начале октября проинформировал выявленных фактах хищения при выполнении гособоронзаказа в Перми. По делу о мошенничестве арестовали директора ООО «Специальные технологии строительства» Дмитрия Сергеля, экс-начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова и его зама Павла Кравченко.

СК РФ 8 ноября заявил, что правоохранительные органы выявили факты хищения 35 млн рублейпри выполнении гособоронзаказа в рамках ремонта военного госпиталя в Перми.