Москва, 11 ноября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Молодые семьи участников специальной военной операции получат приоритетное право на получение соцвыплат для покупки или строительства жилья. Об этом 11 ноября заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сейчас приоритет на такие выплаты есть у молодых семей с тремя и более детьми, а также молодых семей, вставших в очередь на улучшение жилищных условий до 1 марта 2005 года. Теперь этим правом также смогут воспользоваться молодые семьи участников спецоперации.

«Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждому из супругов ещё не исполнилось 35 лет. Наличие детей не обязательно. Кроме того, господдержку может получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного ребёнка или нескольких детей. Главный критерий — семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий», — указано на сайте правительства.

Размер выплаты составляет 30–35% от стоимости жилья. Потратить деньги можно на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья или на первоначальный взнос/погашение ипотеки.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября президент России Владимир Путин отметил важность контроля за соблюдением прав участников спецоперации и их семей.

Ранее российский лидер заявил, что от боевой работы участников СВО многое зависит. Он подчеркнул, что бойцов спецоперации необходимо беречь. Президент также заявлял, что у всех участников СВО должны быть равные социальные права и льготы.

31 октября Мишустин заявил, что рабочие места участников спецоперации будут сохранены за ними на весь период их военной службы, так же как и гарантии членам их семей. До этого рабочее место участника СВО, в соответствии с законодательством, сохранялось за ним только в течение года.