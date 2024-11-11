Москва, 11 ноября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Следователи возбудили ещё одно уголовное дело в отношении орудовавшей в 1990-е годы банды «Говорских», сообщил источник ИА Регнум. Следствию удалось установить создателей и руководителей группировки, причастных к убийствам и другим преступлениям. Дело возбудили 10 ноября по статье 209 УК РФ, предусматривающей ответственность за руководство вооружённой группировкой.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Банда «Говорских» была создана в начале 1990-х годов в подмосковном Королёве. Название получила в честь одного из создателей — Александра Говорского. Вторым руководителем банды был Георгий Жаворонков, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинениям в убийствах, вымогательстве и незаконном обороте оружия.

«В организованную группу «Говорские», действовавшую с начала 1990-х годов под руководством Говорского, Жаворонкова и других пока неустановленных лиц, добровольно вошли Кожемякин В. В., Салин С. Б., Титков В. Б., Константинов Д. В. и другие лица, а позже присоединился Юсубов Г. И.», — рассказал собеседник агентства.

Также следователи выяснили, что все указанные преступники имеют отношение к убийству бизнесменов и других криминальных авторитетов, среди которых и сам Говорский (убит в 2011 году) и Алексей Зирин (убит в 2003 году).

Все подозреваемые в настоящее время уже арестованы судом и дожидаются приговора в СИЗО. Однако пока не все проходят по статье «Убийство», следствие продолжается.

Так, в октябре прошлого года было раскрыто убийство Зирина. Как выяснилось, расправиться с «коллегой-бандитом» мог Галиб Юсубов.

«Обвиняемый как представитель одной группировки обманом заманил в офис в Королёве руководителя другой группировки. Когда мужчина зашёл в офис, там его ожидали соучастники преступления, каждый из которых произвёл в потерпевшего выстрелы», — рассказывали в СУ СК по Московской области.

Тело убитого закопали в лесу. 20 лет Зирин числился пропавшим без вести, пока Юсубова не «сдал» подельник — Максим Дубровский. Он указал примерное место захоронения убитого Зирина. Труп нашли завёрнутым в ковёр.