Москва, 11 ноября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Мещанский районный суд Москвы наложил арест на кредитный счёт жены бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщил «Известиям» адвокат экс-главы города-курорта Иван Миронов.

Пресс-служба Мещанского суда/РИА Новости Алексей Копайгородский

По его словам, постановление вступило в силу ещё 8 октября. Под арест попали 99,6 млн рублей, которые Янина Копайгородская хранила на счету в банке.

Защитник Копайгородской заявлял, что арестованные средства принадлежат банку и их блокировка приводит к начислению процентов за неиспользуемый кредит в размере около 62,3 тыс. руб. ежедневно. Тем не менее суд обосновал своё решение тем, что имущество, включающее и средства на банковском счёте, относится к бывшему главе Сочи, и наложил арест. Сама Янина Копайгородская настаивает на том, что брала кредит для бизнеса, не успела им воспользоваться и обращалась в банк с заявлением о его погашении, но ответа не получила.

Копайгородский после ухода с поста мэра Сочи отправился добровольцем на спецоперацию. Его задержали в сентябре в Луганске. Также следователи провели обыски в квартирах бывшего заместителя мэра города-курорта Олега Бурылева и главы Хостинского района Ивана Савина.

25 сентября суд постановил взять Копайгородского под стражу. Экс-мэра обвинили в растрате 3 млн рублей и присвоении двух земельных участков. Позднее стало известно, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты. Отмечалось, что неустановленные соучастники Копайгородского продолжают находиться на свободе. Защита настаивает, что Копайгородский не получил выгоды со своих действий.

3 октября суд арестовал имущество членов семьи Копайгородского. Владельцам запрещено распоряжаться им, в том числе продавать.