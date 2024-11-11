Москва, 11 ноября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Власти Японии отменили запрет на поставку в Россию так называемых «мягких гибридов» — автомобилей, оснащённых стартер-генератором. Об этом 11 ноября рассказал директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский.

Masahiro Tsurugi/AFLO/Global Look Press

Он объяснил, что изначально не предполагалось вводить запрет на отправку в Россию этого вида продукции, но решили перестраховаться.

«Сейчас из-за того, что продажи просели, уже японцы начали перечитывать, искать дополнительные ходы и лазейки. Разобрались, и оказалось, что возить можно», — процитировало Клатаевского издание РБК.

Ограничения сняли с моделей Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon; Mazda Flair, Carol; Mitsubishi Delica D: 2, Delica Mini, eK X; Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3 F3.

По мнению Клатаевского, ослабление ограничений положительно повлияет на российский автомобильный рынок. Модели, на которые сняли запреты, пользовались популярностью в РФ до введения санкций.

Как передавало ИА Регнум, Япония ввела ограничения на экспорт в РФ гибридных автомобилей и машин с двигателем более 1,9 л с августа 2023 года. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов заявил, что это решение не будет представлять большой опасности для российского авторынка.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в сентябре 2024 года назвала российский автомобильный рынок утраченным для Японии на долгий период. Она подчеркнула, что в этом нет вины Москвы, а Токио навредил сам себе, пытаясь изолировать РФ.