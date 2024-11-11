Вашингтон, 11 ноября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт и которого нашли мёртвым в Испании в феврале 2024 года, похоронили в безымянной могиле. Об этом 11 ноября сообщил американский телеканал CBS News.

Vladyslav Musiienko/AP/TASS Максим Кузьминов

«Источники заявили, что Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании», — говорится в сообщении.

Также в материале отмечается, летом в Сети появились кадры, на которых во время авиашоу запечатлён похожий на Кузьминова мужчина. По данным телеканала, это мог быть специально замаскированный сотрудник украинской разведки, проводивший кампанию по дезинформации с целью заставить мир думать, что перебежчик якобы выжил и по-прежнему работает на Киев.

Согласно телеканалу, теперь расследованием убийства Кузьминова занимается гражданская гвардия Испании. В отношении дела действует запрет на разглашение.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года лётчик Кузьминов угнал на Украину вертолёт Ми-8. Украинские военные убили двух членов экипажа, которые находились в вертолёте и пытались помешать перебежчику. За это Кузьминов получил от киевского режима вознаграждение в размере $500 тыс. (46 млн рублей). ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене.

В феврале 2024 года труп Кузьминова с огнестрельными ранениями нашли в Вильяхойосе в Испании. Как заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Кузьминов стал моральным трупом ещё тогда, когда планировал своё преступление.

Как сообщила 31 марта газета The New York Times, в Кузьминова выстрелили шесть раз, после чего по трупу проехала машина.

Испанская газета El Mundo писала, что властям страны с первого дня было известно о прибытии лётчика-перебежчика из РФ. Уточняется, что он «наделал много шума с деньгами», которые имел при себе.