Петропавловск-Камчатский, 11 ноября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил краевому минздраву провести профилактические осмотры населения Усть-Камчатского округа в связи с извержением вулкана Шивелуч и произошедшим пеплопадом. Также он поручил постоянно сверяться с камчатскими вулканологами по краткосрочному прогнозу извержения.

NASA Извержение вулкана Шивелуч. Снимок из космоса

«Прошу запланировать проведение профилактических осмотров в округе, в первую очередь для жителей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, а также для граждан старшего возраста», — сказал Владимир Солодов. Он напомнил, что такая практика уже была во время предыдущего сильного извержения и выпадения пепла.

«Необходимо подойти к осмотрам жителей со всей ответственностью, избегая формального подхода», — подчеркнул глава региона.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают брать пробы воздуха для отслеживания уровня загрязнения несколько раз в день. По их данным, в настоящее время пепел лежит слоем 2–3 мм. Ситуация немного ухудшается из-за того, что параллельно идёт снег, который скрывает видимость пепла. Загрязнений вод специалисты не обнаружили.

«Ситуация является штатной, учреждения соцсферы работают», — заявил зампред правительства края Роман Василевский. По его словам, коммунальные службы и службы экстренного реагирования работают в повышенном режиме готовности, чтобы оперативно реагировать в случае необходимости и обеспечить местное население средствами индивидуальной защиты и питьевой водой, запасы которой на сегодня достаточны.

Как сообщало ИА Регнум, выброс пепла вулкана Шивелуч на высоту 10 км произошел 7 ноября. Облако пепла распространилось в северо-восточном направлении на 22 километра в сторону залива Озерной. Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа.