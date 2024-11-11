Москва, 11 ноября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Кабмин РФ с 1 июля 2025 года намерен сократить на 10% штатные места для госслужащих. Об этом 11 ноября сообщила газета «Коммерсантъ».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как сказано в материале, данное сокращение является одним из этапов реформы, начатой правительством в 2019 году. За пять лет в рамках реформы сокращениям уже подверглись штаты центральных аппаратов министерств и ведомств, также были сбалансированы обязательные и стимулирующие выплаты чиновникам.

«Новый этап реформы затронет значительно большее число госслужащих, занятых в территориальных органах федеральных ведомств», — подчёркивает издание.

Ожидается, что нововведения затронут 400 тыс. человек — это более 0,5% занятых в российской экономике. При этом часть ведомств намерена сократить лишь в настоящее время вакантные должности.

Как передавало ранее ИА Регнум, опросы общественного мнения, проведённые в октябре 2024 года, показали, что россияне считают зарплаты госслужащих неправомерно высокими. 63,4%, респондентов заявили, что российские чиновники получают больше, чем им на самом деле необходимо. При этом негатив адресован не рядовым служащим, а абстрактным «властям» и «олигархам» — руководителям и членам федеральных органов власти, а также высшему менеджменту госкорпораций.

В августе глава российского Минфина Антон Силуанов заявлял о необходимости сократить число государственных служащих с увеличением зарплат остальным категориям граждан. При этом он добавил, что увеличение зарплат требует больших расходов, а в настоящее время основная задача — это обеспечение поддержки специальной военной операции.