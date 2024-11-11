Курск, 11 ноября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Тульские десантники ВС России эвакуировали американскую боевую машину пехоты М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi из курского приграничья. Об этом 11 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны России. Кадр из видео

Эвакуация проводилась в два этапа. Сперва в нужном районе провели разведку для обеспечения безопасности людей и техники. Затем трофеи забрали с помощью бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

«Бронемашина в руки российских военнослужащих попала практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. После проведения ремонтных работ удалось восстановить практически все узлы и агрегаты, в том числе двигатель», — заявили в ведомстве.

После проведения ряда технических работ военные примут решение о дальнейшем использовании трофейной техники

Начальник эвакуации с позывным Барсук отметил, что украинские бойцы на американской БМП вели боевую разведку. Они выехали на российские позиции, подорвались на минном шлагбауме, после чего покинули машину и были захвачены в плен.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября на выставке в Курске представили трофейную западную технику, которая была на вооружении украинских подразделений в зоне проведения спецоперации. Экспозиция включала боевую бронированную машину Stryker, военный автомобиль HMMWV M1151A1 производства США, а также турецкую противоминно-засадную машину BMC Kirpi.

1 октября подбитый российскими военными в зоне спецоперации немецкий танк Leopard 2A6 доставили на «Уралвагонзавод». Специалисты предприятия намерены оценить реальный военно-технический уровень всего трофейного танка и различных его систем.

Американский журнал Military Watch Magazine спустя два дня отметил, что российские специалисты могут получить доступ к чувствительным технологиям при изучении танка Leopard 2A6. По словам автора публикации, в данном случае речь идёт не об «экспортной версии» этой боевой машины, так как украинские боевики получили её сразу со складов бундесвера.