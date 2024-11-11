Москва, 11 ноября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Правительство России в целом поддержало законопроект, который предлагает ввести штраф до 1 млн рублей за приём ставок от несовершеннолетних, должников по алиментам и недееспособных, но порекомендовало доработать его. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает ТАСС.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями до внесения в Государственную думу», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум 2 октября, Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий запрет на приём букмекерами ставок от лиц младше 18 лет и должников по алиментам. Кроме того, предлагается запретить приём ставок от людей с ограниченной дееспособностью. Считается, что нововведение позволит защитить наиболее уязвимые слои населения от возможных финансовых рисков.

В сентябре в Госдуму был внесён законопроект о запрете букмекерам и тотализаторам принимать ставки с кредитных карт. Авторы инициативы предложили возложить на банки обязанность ограничивать такие переводы. Как отметили авторы законопроекта, отсутствие таких ограничений создаёт предпосылки для попадания таких людей и их семей в тяжёлое материальное положение.

В июле группа членов комитета Госдумы по физической культуре и спорту внесла на рассмотрение законопроект о праве граждан устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Нововведение предусматривает, что человек может попросить включить его в список тех, кто отказывается от участия в азартных играх.

Находящиеся в списке не смогут покупать лотерейные билеты и делать ставки, а организаторы азартных игр не будут иметь право присылать людям из списка рекламу.