Вашингтон, 11 ноября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Флорида, Байрон Дональдс опроверг информацию о том, что у избранного президента США Дональда Трампа есть список людей, которым он якобы намерен отомстить после возвращения в Белый дом.

Carlos Osorio/AP/TASS Дональд Трамп

«Это не то, что когда-либо поддерживал Дональд Трамп или что он намеревался делать. Никакого списка врагов нет», — заявил законодатель в интервью телеканалу Fox News, отвечая на соответствующие высказывания демократов.

По мнению республиканца, приоритетом избранного президента будет разрешение миграционного кризиса и восстановление экономики страны.

«Это не его приоритет, его приоритет — американский народ, а не какой-то список врагов», — добавил он.

Издание Politico ранее отмечало, что у Дональда Трампа есть длинный список с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах. В перечне якобы фигурируют члены семьи Байденов, бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и другие.