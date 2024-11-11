Вашингтон, 11 ноября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск может не занять должность в администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Alex Brandon/AP/TASS Илон Маск

В материале от 10 ноября отмечается, что бизнесмен уже участвовал в беседах с некоторыми мировыми лидерами, звонившими Трампу, и оценивал кадровые решения для некоторых должностей.

«Маск оказывает всё большее влияние на период передачи власти Дональду Трампу… Хоть официально и не ожидается, что Маск сам займет позицию в администрации Трампа, ему это и не нужно… маловероятно, что он захочет постоянную правительственную позицию», — указано в тексте.

Телеканал предположил, что Маск выберет место в комитете. Так на него не будут распространяться правила работы в администрации, но предприниматель сохранит возможность влиять на решения нового лидера страны и сохранит доступ к делам.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Маск пообещал добиваться сокращения числа федеральных агентств в США, если он получит место в американской администрации. По его словам, обеспечение постоянно создающихся в стране ведомств тяжкой ношей ложится на плечи жителей.

Во время предвыборной гонки миллиардер активно поддерживал Трампа. По словам предпринимателя, представители Демократической партии США были готовы пойти на любую ложь ради победы на президентских выборах.

11 ноября газета The Guardian написала, что возможные изменения в правительстве США могут быть выгодны Маску. В частности, это может положительно отразиться на выпуске беспилотных автомобилей компании Tesla. Кроме того, Национальное управление безопасности движения на дорогах США ведет расследование в отношении компании. При администрации Трампа преследование могут прекратить, отмечалось в материале.