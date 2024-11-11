Токио, 11 ноября, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Премьер-министром Японии избран глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба. Об этом свидетельствуют 11 ноября результаты голосования. Трансляцию вёл сайт палаты представителей японского парламента.

KIM KYUNG-HOON/POOL/EPA/ТАСС Сигэру Исиба

За Исибу проголосовал 221 депутат из 381. При этом за председателя оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода проголосовали 160 парламентариев.

Как сообщало ИА Регнум, в связи с тем, что Исиба досрочно распустил палату представителей парламента Японии, 27 октября в стране прошли досрочные парламентские выборы. Это произошло через месяц после того, как Исиба стал премьер-министром.

Явка на выборах составила 53,84 %. По итогам выборов, коалиция в составе ЛДП и партии "Комэйто" потеряла большинство в парламенте, не набрав необходимые 233 места.