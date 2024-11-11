Премьером Японии избран глава либерально-демократической партии Исиба
Токио, 11 ноября, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Премьер-министром Японии избран глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба. Об этом свидетельствуют 11 ноября результаты голосования. Трансляцию вёл сайт палаты представителей японского парламента.
За Исибу проголосовал 221 депутат из 381. При этом за председателя оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода проголосовали 160 парламентариев.
Как сообщало ИА Регнум, в связи с тем, что Исиба досрочно распустил палату представителей парламента Японии, 27 октября в стране прошли досрочные парламентские выборы. Это произошло через месяц после того, как Исиба стал премьер-министром.
Явка на выборах составила 53,84 %. По итогам выборов, коалиция в составе ЛДП и партии "Комэйто" потеряла большинство в парламенте, не набрав необходимые 233 места.