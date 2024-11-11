Южно-Сахалинск, 11 ноября, 2024, 09:21 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске разыскивают злоумышленников, которые угнали легковой автомобиль Toyota Mark II вместе с четырёхлетним мальчиком, сидевшим в салоне. Об этом 11 ноября сообщило агентство «АСТВ» со ссылкой на владельца иномарки.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл накануне на Огородной улице. По словам владельца, машину с ребёнком он оставил буквально на пару минут, включив тому мультики.

«Угонщики, по всей видимости, и не сразу поняли, что в салоне находится ребёнок. Они остановились на повороте и выкинули его из салона. Мы бежали за машиной, и, когда это увидели, чуть сердце не остановилось», — поделился он.

Мальчик не пострадал. Машину нашли разбитой в кювете на проспекте Мира примерно в 7 км от места угона. Преступников поблизости уже не было.

По мнению владельца, они могли некоторое время следить за авто и специально дождались момента, когда салон будет не закрыт. Примечательно, что 50 тыс. рублей, лежавших в салоне, злоумышленники не забрали. Сейчас правоохранители разыскивают угонщиков.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в Иркутске нашли Land Rover Discovery Sport, который угнали в Великобритании и объявили в розыск по линии Интерпола. Во время регистрации автомобиля с иностранными госномерами в ГАИ инспектор усомнился в законности его нахождения на территории России. Проверка показала, что авто числится в угоне.