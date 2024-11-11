Тель-Авив, Израиль, 11 ноября, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что государство одержало победу над шиитским движением «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщило агентство Reuters.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС Исраэль Кац

Глава военного ведомства подчеркнул, что главным достижением в ходе борьбы стала ликвидация лидера группировки Хасана Насраллы.

«Теперь наша задача — продолжать оказывать давление, чтобы добиться плодов этой победы», — сказал Кац 10 ноября на церемонии в МИД Израиля.

По его словам, страна не планирует вмешиваться во внутреннюю политику Ливана. Кац также выразил надежду, что Ливан присоединится к другим странам в нормализации отношений с Израилем.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта по причине утраты доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе из-за возникших разногласий.

На его пост премьер-министр назначил главу МИД еврейского государства Каца. Пост последнего предложено занять министру без портфеля Гидеону Саару.

Позднее главными целями войны Кац назвал разгром ХАМАС, возвращение всех заложников, удерживаемых движением, а также разгром «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту погибли лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла, глава южного командования «Хезболлы» Али Караки, генерал-майор иранского КСИР Аббас Нилфорушан и ряд других военачальников. В ответ Иран нанёс 1 октября массированный ракетный удар по Израилю. ЦАХАЛ 26 октября нанесла ответный удар по объектам оборонной промышленности Ирана, включая предприятия по производству дронов и базы запуска баллистических ракет.

28 октября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что виток эскалации на Ближнем Востоке спровоцировали США. Вашингтон не только не попытался сдержать Израиль, но и предоставил ему необходимую для нанесения ударов разведывательную информацию, подчеркнул дипломат.