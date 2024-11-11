Москва, 11 ноября, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Во время боя военнослужащие ВС РФ вернули ранее захваченный ВСУ танк. Украинцы попытались уничтожить машину, но российские ремонтники восстановили танк, рассказал ТАСС сотрудник «Уралвагонзавода» Евгений.

Министерство обороны РФ Танк ВС России во время спецоперации на Украине

Он уточнил, что на боевом задании машина попала на мину, пострадала гусеница. Танк двигаться дальше не мог. Его пришлось оставить на нейтральной территории. Впоследствии им завладел противник. Почти через шесть месяцев ВСУ восстановили танк, и, выехав на позицию, машина снова попала под обстрел, продолжил Евгений.

В бою с российскими военными убегающий экипаж ВСУ бросил внутрь танка гранату.

«Взрыва и детонации снарядов не произошло. Ребята смогли оттолкнуть противника на расстояние, подогнали бронированную эвакуационную машину и эвакуировали её. А когда стали разбираться, то поняли, что захватили, а точнее вернули на Родину свою машину», — добавил специалист ремонтной бригады.

Новое имя танк получил после того, как ремонтники обнаружили трезубец на бронемаске его прицела. Затем машину переименовали в «Украиночку» и уже без символа вернули в строй, заключил Евгений.

Как сообщало ИА Регнум, украинской армии больше не существует, вместо неё остались лишь разрозненные формирования, признал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, Россия действует осторожно и обдуманно, чтобы избежать лишних потерь. В Европе уже все понимают, что на Украине «всё кончено», предположил полковник.

Младший лейтенант Вооружённых сил РФ Вячеслав Мозговенко рукой отбил украинский дрон в зоне проведения специальной военной операции и спас восемь военнослужащих, а также экипаж российской боевой машины. Он получил тяжёлое ранение, ожоги лица и дыхательных путей. За свои боевые качества он получил позывной Охотник. В Минобороны РФ подчеркнули, что боец три раза был ранен, но всегда возвращался в строй.