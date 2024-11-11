Петрозаводск, 11 ноября, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Глава Карелии Артур Парфенчиков обратится к сотрудникам следственного управления СК России по региону с просьбой провести проверку после шуток актрисы из Петрозаводска Валерии Ломакиной о карельском языке на одном из федеральных каналов.

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«Актриса из Петрозаводска позволила себе оскорбительные шутки, изображая карельскую речь. Кто-то мне возразит: это юмор, относитесь проще. Нет, друзья. Юмор — дело тонкое, и перейти грань, кривляясь на потребу публике, можно очень легко», — написал губернатор в соцсети «ВКонтакте».

Парфенчиков отметил, что «неуместные пошлые шутки» очень задели жителей Карелии. По его словам, он получил огромное количество жалоб от земляков и недоумевает, как после произошедшего артистка сможет выходить на петрозаводскую сцену.

Парфенчиков добавил, что планирует обратиться по этому поводу в следственное управление СК России по Республике Карелия и инициировать проведение проверки. Также губернатор поручил республиканскому министерству культуры провести служебную проверку. Кроме того, он готовит обращение в адрес проекта «Битва за время», чтобы выяснить, кто дал разрешение на выпуск такого рода выступления.

В свою очередь Валерия Ломакина попыталась извиниться за своё выступление. Она пояснила, что монолог был от лица вымышленного персонажа.

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