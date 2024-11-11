Москва, 11 ноября, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Правительство рассмотрит пакет законопроектов, предложенных партией ЛДПР, которые ограничат одним годом максимальный срок аренды жилья мигрантами. Об этом 11 ноября сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам. Нарушил — штраф! Не платишь собственнику — расторжение договора и выселение», — пояснил Слуцкий в Telegram-канале.

Лидер партии обозначил, что в приёмную ЛДПР поступает много жалоб на поведение иностранных арендаторов жилья. Только в эконом-сегменте Москвы мигранты забирают 85% жилья. При этом коренное население России опасается соседства с иностранными арендаторами, а вызовы правоохранителей только усиливают агрессию мигрантов, указал Слуцкий.

Он призвал к наказанию не только мигрантов-нарушителей, но и создающих «резиновые» квартиры арендодателей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее депутаты ЛДПР предложили запретить трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. Речь идёт о низкоквалифицированных специалистах, которые находятся в России лишь на основании трудового договора или патента. Леонид Слуцкий считает, что семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Зачастую такие мигрантские квартиры не оплачивают услуги ЖКХ, копят огромные долги, разбираться с которыми вынуждены остальные собственники, отмечал лидер фракции.

Миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда и для граждан в быту, подчёркивал 7 июня президент Владимир Путин. Он добавил, что поставил задачу правительству вернуться к обсуждению миграционной политики как можно быстрее. По словам главы государства, трудовых мигрантов привлекать нужно, в России практически нулевая безработица, наблюдается отсутствие «рабочих рук».