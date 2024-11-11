Москва, 11 ноября, 2024, 04:06 — ИА Регнум. У российской науки огромный потенциал. Об этом говорит то, что в стране за короткий срок реализовали разработки в сфере гиперзвуковых технологий, которые пока недостижимы на Западе. Об этом сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

«Мы практически всюду, где были сильны, так и остаёмся, тут ничего не изменилось. Просто некоторые наработки оставались невостребованными много лет и нуждаются в реновации», — отметил он в интервью «РИА Новости».

Ковальчук напомнил, как российские специалисты в своё время догоняли США при создании атомной бомбы. По его словам, в дальнейшем Россия всегда была первой, в том числе в создании водородной бомбы (1953 год), первой атомной электростанции (1954 год) и первого атомного ледокола (1959 год). Также одними из лучших в мире оказались российские ядерная медицина и исследовательские ядерные реакторы, уточнил глава центра.

Как сообщало ИА Регнум, Москва серьёзно опередила Вашингтон в разработке и постановке на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. По его словам, попытки США устранить отставание малоэффективны. При этом Россия понимает, что Соединённые Штаты — высокотехнологичная страна с крупнейшим военным бюджетом. Дипломат допустил вероятность, что однажды часть американских проектов в сфере гиперзвука будет завершена.

Российскую атомную отрасль ожидает хорошее будущее, подчёркивал 15 октября президент Владимир Путин. Кроме того, российские учёные разрабатывают новые материалы, внедряют прорывные решения в медицинской и космической сферах, занимаются реализацией перспективных арктических программ, отметил глава государства.