Ковальчук: для Запада недостижимы гиперзвуковые технологии России
Ковальчук: Запад далёк от возможностей российских разработок по гиперзвуку
Москва, 11 ноября, 2024, 04:06 — ИА Регнум. У российской науки огромный потенциал. Об этом говорит то, что в стране за короткий срок реализовали разработки в сфере гиперзвуковых технологий, которые пока недостижимы на Западе. Об этом сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Мы практически всюду, где были сильны, так и остаёмся, тут ничего не изменилось. Просто некоторые наработки оставались невостребованными много лет и нуждаются в реновации», — отметил он в интервью «РИА Новости».
Ковальчук напомнил, как российские специалисты в своё время догоняли США при создании атомной бомбы. По его словам, в дальнейшем Россия всегда была первой, в том числе в создании водородной бомбы (1953 год), первой атомной электростанции (1954 год) и первого атомного ледокола (1959 год). Также одними из лучших в мире оказались российские ядерная медицина и исследовательские ядерные реакторы, уточнил глава центра.
Как сообщало ИА Регнум, Москва серьёзно опередила Вашингтон в разработке и постановке на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. По его словам, попытки США устранить отставание малоэффективны. При этом Россия понимает, что Соединённые Штаты — высокотехнологичная страна с крупнейшим военным бюджетом. Дипломат допустил вероятность, что однажды часть американских проектов в сфере гиперзвука будет завершена.
Российскую атомную отрасль ожидает хорошее будущее, подчёркивал 15 октября президент Владимир Путин. Кроме того, российские учёные разрабатывают новые материалы, внедряют прорывные решения в медицинской и космической сферах, занимаются реализацией перспективных арктических программ, отметил глава государства.