Киев, 11 ноября, 2024, 03:56 — ИА Регнум. Решение избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа не включать экс-госсекретаря Майка Помпео в свою вторую администрацию нарушило планы киевского режима использовать того в качестве лоббиста своих интересов. Об этом 10 ноября сообщило украинское издание «Страна. ua».

ИА Регнум Трамп ликует

«Майк Помпео был одним из самых известных сторонников политики ужесточения давления на Россию при увеличении поддержки Киева, отражая позицию «партии войны» внутри республиканцев», — говорится в сообщении.

Утверждается, что Помпео установил тесный контакт с офисом главы киевского режима Владимира Зеленского. Киев же рассчитывал на то, что Помпео окажется одной из ключевых фигур в будущей администрации Трампа и будет лоббировать интересы украинской стороны и противостоять попыткам политика-республиканца изменить курс Вашингтона по конфликту на Украине.

При этом отмечается, что политические силы в США, придерживающиеся позиции о необходимости продолжения горячей фазы конфликта, по-прежнему имеют высокий вес, в связи с чем вместо Помпео может быть выдвинута другая кандидатура.

Тем не менее, по мнению журналистов, решение Трампа не включать Помпео в свою вторую администрацию свидетельствует о том, что в окружении политика-республиканца действует влиятельная группа, негативно относящаяся к Зеленскому и заинтересованная в скорейшем завершении украинского кризиса с минимизацией военной или финансовой помощи Украине со стороны США.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября Дональд Трамп сообщил, что Майк Помпео и бывший постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли, работавшие в его администрации во время первого президентского срока, не войдут в состав новой администрации. Ранее Помпео допускал, что Трамп при возвращении в Белый дом может создать программу ленд-лиза для Украины в размере $500 млрд, что позволит киевскому режиму занять столько денежных средств, сколько ему будет нужно на приобретение американского оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Трамп выгодно отличается от действующего президента США Джо Байден. По его словам, политик-республиканец говорит о мире, а не о конфронтации и желании нанести РФ стратегическое поражение.

7 ноября издание The Wall Street Journal со ссылкой сообщило, что команда Трампа разрабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине, который предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, а также неприсоединение Киева к НАТО по меньшей мере в ближайшие 20 лет.