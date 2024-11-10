Познань, Польша, 11 ноября, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Товарный и пассажирский поезда загорелись в городе Познань на западе Польши. Спасатели эвакуировали около 1 тыс. человек, никто не пострадал, сообщило 10 ноября Polskie Radio со ссылкой на городскую пожарную службу.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Пожарные потушили возгорание двух поездов на станции Познань — Гурчин — грузового состава, а также пассажирского поезда с болельщиками футбольного клуба «Легия» из Варшавы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Не исключается, что причиной возгорания мог стать поджог, однако следствие не берётся назвать предполагаемую причину произошедшего до завершения расследования.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября немецкое издание Bild сообщило, что в Берлине на железнодорожной станции Аренсфельде сгорел пассажирский поезд. Пожар охватил три вагона, прибывшие на место специалисты потушили огонь. О пострадавших не сообщалось. Поезд принадлежит частной компании-перевозчику Niederbarnimer Eisenbahn, занимающейся перевозками в приграничных районах Польши.