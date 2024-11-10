* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Газа, Палестина, 11 ноября, 2024, 00:40 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате удара по северному району сектора Газа ликвидировали главу оперативного штаба радикального палестинского движения «Исламский джихад» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

«Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности (ISA) ликвидировали руководителя операций террористической организации «Исламский джихад» в секторе Газа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильских войск.

Уточняется, что удар был нанесён в субботу, 9 ноября, по командно-контрольному центру, расположенному на территории комплекса, ранее функционировавшего как образовательное учреждение «Фахед ась-Сабах».

По информации ЦАХАЛ, ликвидированный Мухаммед Абу Сахиль участвовал в организации, планировании и осуществлении террористической деятельности, а также причастен к нападениям палестинского движения ХАМАС на израильских граждан.

Как передавало ИА Регнум, в середине октября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира «Исламского джихада» Мухаммеда Абдуллы на Западном берегу реки Иордан в результате авиаудара по лагерю беженцев Нур-Шамс в районе Тулькарм.

В мае ЦАХАЛ ликвидировала одного из командиров палестинской группировки «Исламский джихад» Аймана Заараба, возглавлявшего отряды боевиков в городе Рафах на юге сектора Газа. По информации израильских войск, Заараб несколько лет руководил многочисленными нападениями и попытками проникновения боевиков на территорию Израиля, а также участвовал в нападении ХАМАС на приграничные районы Израиля 7 октября 2023 года.