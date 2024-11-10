Грозный, 11 ноября, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Попытка прозападных СМИ связать инцидент в Узбекистане с чеченцами является провокационным вбросом. Таким образом глава Чечни Рамзан Кадыров 10 ноября отверг обвинения в причастности к обстрелу в октябре автомобиля с экс-чиновником Комилом Алламжоновым.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Чеченцы и узбеки — братские народы с общим историческим прошлым. Нас многое связывает… Расцениваю этот информационный вброс как инструмент политической игры неких третьих лиц и как явную попытку внести разлад между нашими странами. Уверен, что следом последуют и другие публикации в стиле западных фальшивок», — написал Кадыров в Telegram-канале.

По словам главы Чечни, правоохранительные органы Узбекистана установят обстоятельства случившегося и найдут всех причастных к покушению.

Как сообщало ИА Регнум, в середине 2023 года в некоторых СМИ и в Telegram-каналах появились публикации о болезни Кадырова. Глава Чечни неоднократно опровергал слухи о своём здоровье. В сентябре он опубликовал видеозапись прогулки и посоветовал тем, кто не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе и привести мысли в порядок.

Кадыров прокомментировал домыслы о болезни, которые вновь появились после его визита в Центральную клиническую больницу в Москве. Он рассказал, что посещал учреждение, чтобы навестить своего дядю.