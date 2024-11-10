Москва, 10 ноября, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Ученые зарегистрировали мощную вспышку на Солнце, сообщили 10 ноября в Институте прикладной геофизики.

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Мощность вспышки была в диапазоне класса M, но близко к высочайшему классу (Х), продолжительность составила 31 минуту, рассказали ТАСС в институте.

«10 ноября в 15:06 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3889 (S07E26) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 31 минута», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября в Институте прикладной геофизики рассказали, что учёные зарегистрировали вторую с начала месяца вспышку высочайшего класса X на Солнце. Её продолжительность составила 32 минуты.

9 октября на Солнце также произошла вспышка уровня Х. Она вызвала выброс плазмы в направлении Земли и магнитную бурю. Как отметили учёные, плазма была выброшена точно по линии Солнце — Земля, а геометрические размеры выброса превысили возможные погрешности расчётов.

До Земли 28 октября долетело облако плазмы со скоростью около 600 км/с и температурой около 700 тыс. градусов. Два активных пятна 3842 и 3848 находятся на стороне Солнца, видимой с Земли. Они стали причиной мощных магнитных бурь в начале месяца.