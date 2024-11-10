Тель-Авив, Израиль, 10 ноября, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 ноября впервые признал, что причастен к операции с пейджерами в Ливане, заявил пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что он дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане», — передаёт слова Достри агентство France-Presse.

По словам пресс-секретаря премьера, Нетаньяху заявил, что он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла», в ходе которой по всему Ливану взорвались сотни устройств связи.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в разных районах Ливана массово взрывались пейджеры. Министр информации республики Заяд Макари возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Он отметил, что предварительное расследование указывает на причастность Тель-Авива.

На следующий день стало известно, что число погибших от массовых взрывов пейджеров в Ливане возросло до 12 человек, двое из которых дети.

Глава минздрава республики Фирас Объяд сообщил, что врачи провели 460 операций, в больницы доставили 2,8 тыс. раненых.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрывы пейджеров в Ливане спровоцируют дальнейшую эскалацию напряжённости в регионе.