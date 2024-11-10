Санкт-Петербург, 10 ноября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Футболисты петербургского «Зенита» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на своём поле обыграли грозненский «Ахмат».

Матч завершился со счётом 2:1.

Счёт в этой игре открыли гости — уже на второй минуте отличился защитник «Ахмата» Арсен Адамов (принадлежащий «Зениту» и выступающий в грозненском клубе на правах аренды). Однако уже к 21-й минуте петербуржцы ответили двумя голами — отличились Густаво Мантуан и Матео Кассьерра.

После этой победы «Зенит», набрав 36 очков, вернулся на второе место в турнирной таблице РПЛ, оттеснив московский «Локомотив» на 3-ю позицию. В активе петербургского клуба столько же очков, сколько у «Краснодара», однако у этой команды есть одна игра в запасе. «Ахмат», на счету которого 9 очков, находится на 15-й строчке в таблице РПЛ, в зоне вылета.

В матче 16-го тура «Зенит» 23 ноября в гостях сыграет с «Оренбургом», а «Ахмат» 24 ноября, также на выезде, с самарскими «Крыльями Советов».

Как передавало ИА Регнум, в другом матче 15-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле разгромил тольяттинский «Акрон», за который выступает бывший игрок москвичей Артём Дзюба. Игра завершилась со счётом 4:0, по два гола забили Тео Бонгонда и Манфред Угальде. При этом после матча стало известно об отставке спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.