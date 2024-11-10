Нальчик, 10 ноября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Туристы застряли на подъёмнике на Эльбрусе на высоте около 2 тыс. м, сообщил 10 ноября Telegram-канал Shot.

Александр Погожев ИА REGNUM

По этим данным, среди застрявших на подъёмнике были дети. Кабинки сильно раскачивало ветром, рассказали очевидцы.

Позднее движение на подъёмнике было возобновлено. В администрации курорта «Эльбрус» РБК рассказали, что подъёмник останавливался по технической причине.

«Канатная дорога была остановлена в течение 10–15 минут по техническим причинам, проблему устранили, канатная дорога работает в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в январе три человека пострадали в результате инцидента, вызванного поломкой подъёмника на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме. В результате остановки фуникулёра люди упали на землю. Двоих женщин, в возрасте 40 и 35 лет, госпитализировали с переломами, а ещё один пострадавший получил помощь на месте и принял решение добраться до больницы самостоятельно. Был возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также в январе на горнолыжном курорте в Челябинской области ребёнок едва не погиб на подъёмнике. Механизм фуникулёра затянул шарф и руку ребёнка, мальчика почти задушило, но медики смогли реанимировать его. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.