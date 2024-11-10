Москва, 10 ноября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Нападающий клуба «Акрон» из Тольятти Артём Дзюба объяснил желанием выплеснуть эмоции свой уход в раздевалку до финального свистка во время матча со своим бывшим клубом московским «Спартаком».

РИА Новости/Алексей Филиппов Игрок ФК «Акрон» Артем Дзюба в матче 15-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Акрон» (Тольятти).

Матч состоялся на стадионе московского клуба в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» со счётом 4:0 разгромил «Акрон», Дзюба покинул поле после третьего забитого гола.

«Ушёл, чтобы выплеснуть эмоции, чтобы никто не видел. Это плановая замена. Когда проигрываешь 0:3, поменяли тебя или нет, особо разницы нет. Потом, когда видел по телевизору, что у нас были моменты, расстроился, здесь я мог бы пригодиться, когда «Спартак» чуть-чуть булочки подрасслабил. Но, на самом деле, печаль», — сказал футболист журналистам.

По данным СМИ, в раздевалку Дзюба убежал под свист трибун.

Как передавало ИА Регнум, Дзюба отличился в 14-м туре РПЛ, в котором «Акрон» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 2:0. Помимо самого Дзюбы у «Акрона» отличился защитник Родригу Эшковал.