Штат Калифорния, США, 10 ноября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Штат Калифорния становится всё более и более «республиканским», уровень поддержки Республиканской партии и её кандидата Дональда Трампа в сравнении с выборами 2016 и 2020 годов заметно вырос, отметили 10 ноября в своей публикации обозреватели Newsweek.

EPA/SARAH YENESEL/TASS

На данный момент в Калифорнии подсчитано около 59% голосов на президентских выборах, Трамп набирает около 39,8%, сказано в публикации. В 2020 году в Калифорнии за него проголосовали 34,3% избирателей, в 2016 году — 31,5%.

Растёт поддержка Трампа и в Нью-Йорке, отметили авторы. В целом в США Трамп уже получил 295 голосов выборщиков при необходимых 270, и разрыв, вероятно, увеличится в его пользу после завершения подсчёта в штатах Аризона и Невада, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей победе. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис позвонила Трампу и признала поражение. Действующий президент США Джозеф Байден в свою очередь также позвонил Трампу, поздравил его с победой и пригласил в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти.

С высокой долей вероятности Республиканская партия займёт большинство из 435 мест в палате представителей Конгресса США, а также большинство мест в верхней палате парламента — Сенате, сообщила ранее компания DDHQ, анализирующая итоги голосования.

Трамп получил от избирателей полный карт-бланш — за него проголосовало и большинство в общенациональном разрезе, республиканцам удалось этого добиться впервые за двадцать лет, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков. Американцы возложили на Трампа надежды и на вытаскивание страны из нынешнего системного кризиса, и на стабилизацию международной обстановки и недопущение сползания в третью мировую войну, отметил эксперт.