Вашингтон, 10 ноября, 2024, 19:05 — ИА Регнум. В отношениях новой администрации избранного президента США Дональда Трампа с Россией диалог и договорённости будут более эффективными, чем санкции, заявил советник Трампа генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог. Его слова приводит американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Всё начинается с личных отношений. У вас всегда есть более сильные варианты, такие как санкции или грубая сила, но это не то, что стоит выбирать в первую очередь», — сказал он.

По словам Келлога, Трамп уже начал обсуждение путей урегулирования украинского конфликта с европейскими лидерами. При этом эксперт уточнил, что он не говорил от лица команды избранного президента, хоть и может занять место в новой администрации с большой вероятностью.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

В своей публикации 8 ноября обозреватели журнала The Economist отметили, что руководители киевского режима работают с двумя «публичными формулировками» о завершении военного конфликта. Одна из них предполагает заморозку боевых действий и нейтралитет Украины, а другая — наращивание поддержки Киева со стороны Запада и перспективу вступления в НАТО.

Президент России Владимир Путин 7 ноября поздравил Дональда Трампа с переизбранием на пост президента США. Поздравительные слова прозвучали в ходе выступления главы государства на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер также заявил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» позвонить ему первым. Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, заключил он.