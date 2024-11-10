Москва, 10 ноября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. На территории бывшего завода «МиГ» в Москве проложат и реконструируют почти 7,7 км дорог, рассказал 10 ноября заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Всего на территории построят две магистральные и девять местных улиц, реконструируют четыре проезда и обустроят велодорожки, сообщила пресс-служба мэрии. Кроме того, будут созданы пешеходные зоны и места для отдыха.

Улично-дорожная сеть свяжет новые микрорайоны, которые появятся в рамках комплексного развития на территории бывшего завода, сказано в сообщении.

«Утверждён проект планировки территории бывшего завода «МиГ». Он предусматривает транспортное обеспечение кварталов, которые появятся на месте бывших производственных цехов. На площадке построят новые улицы магистрального и местного значения, а также модернизируют существующие дороги», — рассказал Ефимов.

Новая улично-дорожная сеть позволит организовать подъезды к жилым комплексам и объектам инфраструктуры, сказано также в сообщении.

По поручению мэра Сергея Собянина по программе комплексного развития территорий в столице создаются многофункциональные городские кварталы, где проектируются дороги, комфортное жильё и вся необходимая инфраструктура, сейчас на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов общей площадью более 3,1 тыс. гектаров, напомнила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее Ефимов сообщил, что в районе Крюково будет построен научно-производственный кластер. В рамках проекта планируется возвести более 300 тыс. кв м недвижимости. Сейчас участок используется неэффективно, сказал Ефимов. Реализация проекта позволит создать более 4,8 тыс. рабочих мест.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что вместо старых объектов на этом месте появится 258 тыс. кв м производственно-складских помещений и 80 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. Здесь же будет находится новая гостиница.