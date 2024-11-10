Москва, 10 ноября, 2024, 18:40 — ИА Регнум. В Москве по итогам трёх кварталов 2024 года объёмы производства машин и оборудования увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«С января по сентябрь 2024-го производство машин и оборудования в городе выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузка заказчикам увеличилась на 29% и превысила 173,5 млрд рублей», — приводятся на сайте слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он уточнил, что машиностроительный сектор столицы является крайне важной отраслью, и сегодня его представляют более 260 предприятий с общей численностью сотрудников свыше 11,7 тыс. человек. По его словам, в Москве увеличился выпуск металлообрабатывающих станков (33%), холодильного оборудования (на 60%), конвейеров (8,5%), вентиляторов (30%), лифтов (50%) и другой высокотехнологичной техники.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября Ликсутов также сообщил, что столичные предприятия лёгкой промышленности нарастили объёмы производства одежды и обуви. Он уточнил, что в этой отрасли сейчас задействовано более 340 предприятий, которым Москва оказывает всестороннюю поддержку, она включает присвоение специальных статусов, в том числе резидента особой экономической зоны.

В июле заммэра Москвы Мария Багреева сообщила, что московские производители пищевой промышленности на 10% увеличили свой оборот в январе–мае текущего года. Его объём за первые пять месяцев 2024 года превысил 319 млрд рублей. На столицу пришлось 6,2% всего российского оборота пищевой отрасли.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о системных мерах по поддержке промышленности. Промышленники Москвы благодаря поддержке города получили более 150 млрд рублей, добавил он.

Президент России Владимир Путин 26 августа заявил, что промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг в России «чувствуют себя в целом уверенно», трудовые коллективы работают стабильно и строят большие планы.