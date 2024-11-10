Турин, Италия, 10 ноября, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Тэйлору Фритцу в стартовом матче на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

Marco Alpozzi/Global Look Press

Игра продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась победой Фритца со счётом 6:4, 6:3. Медведев по ходу встречи допустил восемь двойных ошибок на своей подаче.

Другими соперниками Медведева на групповом этапе станут итальянец Янник Синнер и Алекс де Минаур из Австралии. Оба матча состоятся 12 ноября.

Также в Итоговом турнире АТР принимает участие российский теннисист Андрей Рублёв. На групповом этапе он сыграет против испанца Карлоса Алькараса, Александра Зверева из Германии и норвежца Каспера Рууда. Игры пройдут 11 и 12 ноября.

Как передавало ИА Регнум, в январе Даниил Медведев вышел в финал турнира «Большого шлема» — Australian Open. В решающей встрече он выиграл первые два сета у Синнера, однако уступил три следующих.

В сентябре Медведев выбыл с другого турнира «Большого шлема», US Open, на стадии четвертьфинала. Он вновь проиграл Синнеру. Итальянец выступал в ранге первой ракетки мира. После матча Медведев заявил, что не может точно назвать причину поражения.