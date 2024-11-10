Москва, 10 ноября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Португалец Томаш Амарал покинул пост спортивного директора московского «Спартака», сообщила 10 ноября пресс-служба футбольного клуба в Telegram-канале.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Португалец покидает наш клуб по соглашению сторон. «Спартак» благодарит Томаша за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в публикации.

33-летний Томаш Амарал был спортивным директором «Спартака» с декабря 2023 года. Ранее португалец занимал должность скаута в «Бенфике».

10 ноября ИА Регнум передавало, что московский футбольный клуб «Спартак» со счётом 4:0 разгромил «Акрон» из Тольятти с экс-игроком красно-белых Артёмом Дзюбой в составе. Матч состоялся на стадионе московского клуба в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги.

7 ноября стало известно, что бразильского защитника столичного футбольного клуба ЦСКА Виллиана Рошу и полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова отстранили от футбола на три и два матча РПЛ соответственно после драки во время дерби.