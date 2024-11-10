Москва, 10 ноября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Электричка сбила мужчину, переходившего пути на станции Выхино на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили 10 ноября в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Евгений Биятов/РИА Новости

Инцидент произошёл в 16:32 мск на остановочном пункте Выхино Казанского направления, мужчина получил травмы. По предварительным данным, он нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

«На период оказания помощи часть поездов Казанского направления пропускали по соседнему пути», — сообщили ТАСС в МЖД.

Поезда Казанского направления в сторону Раменского идут с отклонением от графика, в движении электричек МЦД-3 увеличились интервалы, добавили в пресс-службе перевозчика.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября в Сергиевом Посаде под поезд попала девушка в наушниках. Она не заметила красный сигнал светофора и звуки приближающегося состава, поэтому шагнула на пути прямо перед электровозом. Она не только чудом выжила, но и почти не получила травм.

В Москве утром 7 ноября пассажир упал на рельсы в метро из-за собственной невнимательности. Инцидент произошёл на станции «Новослободская», пассажир засмотрелся в телефон.

Житель Санкт-Петербурга 6 ноября получил тяжёлые травмы при падении на строящиеся пути на станции «Спортивная». 38-летний мужчина тоже засмотрелся в телефон и не заметил, как шагнул с края платформы. Его доставили в больницу.