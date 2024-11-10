Москва, 10 ноября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. ФНС разыскивает писательницу, автора романа Casual, «светскую львицу» Оксану Робски, которая задолжала по налоговым платежам 900 тыс. рублей, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на информированный источник.

РИА Новости/Антон Денисов

Робски проводит часть времени в России и часть — в США, в РФ у неё ранее было две фирмы, одна из которых занималась «деятельностью в сфере культуры и искусства», другая — изданием книг, сказано в сообщении.

Обе эти компании были ранее ликвидированы. Каким образом у Робски возникла налоговая задолженность, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета уехавшего после начала СВО из России в Армению бывшего сценариста программы «Вечерний Ургант» комика Гарика Оганисяна. ФНС отправила в банки решения о приостановлении операций по его счетам, отмечалось в сообщении. Кроме того, по этим данным, Оганисяну может грозить уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

В октябре сообщалось, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании актёра Дмитрия Харатьяна и телеведущего Гарика Сукачёва. По этим данным, уже к 2022 году налоговая задолженность фирмы составила 461 тыс. рублей. Предполагается, что компания будет ликвидирована.