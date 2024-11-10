Москва, 10 ноября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Москвичам не стоит подкармливать диких лис, обитающих в черте города, ведь залогом их выживания является самостоятельный поиск и добыча пропитания. Об этом говорится на сайте мэрии Москвы со ссылкой на специалистов столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Лев Федосеев/ТАСС

«Найдя источник пищи, животное обязательно вернётся к этому месту, что может привести к утрате охотничьих умений. Если рыжие хищники отвыкнут самостоятельно искать и добывать корм, то не смогут впоследствии выжить в дикой природе. Лисы, привыкшие к жизни в городе, значительно менее пугливы, чем их лесные сородичи. Однако важно помнить, что это дикое животное. Если оно оказалось рядом, следует наблюдать за ним с безопасного расстояния и не пытаться приблизиться или взять на руки», — указано в публикации.

Уточняется, что в последние годы этих пушистых зверьков всё чаще можно встретить на территории столицы. В Москве обитает рыжая лисица (Vulpes vulpes) — самый известный и распространённый вид семейства псовых. Эти хищники легко приспосабливаются к изменениям окружающей среды, поэтому их можно увидеть не только в парках и лесах, но и во дворах города.

Как передавало ИА Регнум, ранее специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал, что наблюдение за животными онлайн помогает снижать стресс. В качестве примера таких трансляций эксперт привёл те, что ведёт Московский зоопарк.