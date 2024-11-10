Москва, 10 ноября, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Политика избранного президента США Дональда Трампа будет непредсказуемой, но нацеленной на доминирование США в ключевых вопросах. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Его избрание сделает непредсказуемым политику США, что крайне неудобно, неэффективно для партнёров США. А в этом отношении кандидат в президенты США Камала Харрис была бы удобнее для взаимодействия как союзников, так и противников США. У Трампа будет бизнес-подход — не идеологические интересы, а, прежде всего, прагматические коммерческие», — рассказал политолог.

При Харрис у американцев была бы цель установления в мире определённой либеральной идеологии с новой гендерной повесткой, межрасовыми отношениями, и отношением к меньшинствам. И это жестоким образом насаждалось везде, куда администрация США могла дотянуться. Это была миссия, которую ставили перед собой представители предыдущей администрации США, подчеркнул политолог.

«Трамп — противник либеральной идеологии. Поэтому насаждения либеральных взглядов не будет при Трампе. Это прекратится. Трамп будет реализовывать идею вернуться к технократическому военному доминированию США в мире», — добавил эксперт.

По словам политолога, Трамп будет добиваться доминирования США в борьбе за рынки сбыта, за цены на углеводороды, за технологическое доминирование, в борьбе за то, чтобы, как он обещал, прекратить обход доллара в международной торговле, в производстве чипов и других современных элементов. В этих сферах американское давление очень жесткое, полагает собеседник.

«Слово «сделка» было очень популярно в первый период правления Трампа. Наверное, оно вернётся сейчас обратно в политический обиход. И разным странам будет предлагаться сделка с позиции силы, с позиции доминирования США. Сначала жестокий удар, сначала выставление неприемлемых условий, потом переговоры, предложение навязать свои интересы. Так он будет действовать со всеми, и так он может договариваться с лидерами РФ, КНР, Ирана, КНДР», — сказал Солонников.

Он считает, что США не откажутся от роли мирового гегемона. На сегодняшний день они и являются мировым гегемоном, хотя позиции ослабевают. И Трамп, придя к власти, будет делать снова Америку великой, отметил политолог.

Избранный президент США Дональд Трамп постарается разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР и для этого будет «сочетать воинственные угрозы и дружеские отношения», заявили опрошенные американским изданием The Hill эксперты. Национальные интересы указанных стран противоречат друг другу, но Москву, Пекин, Тегеран и Пхеньян объединяет стремление противостоять господству США на мировой арене, сказали изданию эксперты.