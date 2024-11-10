Москва, 10 ноября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу отправится с визитом в Китай, где проведёт встречи с высшим политическим руководством КНР. Об этом сообщили 10 ноября в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Поездка займет четыре дня — с 11 по 14 ноября. Среди тех, с кем он собирается провести переговоры, будет глава китайского МИД Ван И.

«Секретарь Совбеза РФ проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И», — уточнили в пресс-службе.

В ходе встреч будут затронуты актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также широкий спектр вопросов сотрудничества России и Китая.

Кроме того, Шойгу собирается провести переговоры по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК, главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. Среди прочих тем они обсудят вопросы противодействия экстремизму, терроризму и транснациональной преступности.

Помимо этого, планируется, что секретарь СБ РФ посетит международный авиасалон Airshow China 2024 в Чжухае. В ходе этого мероприятия должна состояться первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года, Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны РФ, отметил, что отношения между Россией и Китаем являются образцом стратегического взаимодействия. Это заявление он сделал на переговорах с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве.

До этого, в конце октября 2023 года, Чжан Юся на переговорах с Сергеем Шойгу в Пекине заявил, что Китай готов вместе с Россией реагировать на угрозы и вызовы в сфере безопасности. Китайский генерал-полковник также добавил, что двустороннее военное сотрудничество даёт плодотворные результаты и обладает большим потенциалом.