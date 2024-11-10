Вашингтон, 10 ноября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Американцам, оставшимся недовольными результатами выборов президента США, на которых победу одержал республиканец Дональд Трамп, предложили уехать из страны на весь срок его президентства. Об этом 10 ноября сообщило издание Business Insider.

The White House Дональд Трамп

«Если ситуация в мире или последние результаты выборов заставили вас задуматься, не покинуть ли США, компания Villa Vie Residences готова предложить вам свой вариант временного переезда», ― говорится в заявлении компании.

Желающих пережить срок правления Трампа пригласили провести это время в море. Речь идёт о туре Skip Forward («Промотай вперед»). Он включает посещение 140 стран на всех семи континентах на борту лайнера Villa Vie Odyssey. Туристы могут приобрести пакет «Промежуточные выборы» с возвращением в США по итогам промежуточных выборов в Конгресс осенью 2026 года, а также билеты на путешествие на один или три года.

Номер на одного человека «всё включено» на четыре года обойдётся в $256 тыс. (более 25 млн рублей по нынешнему курсу) при двухместном проживании нужно будет заплатить от $320 тыс. (31,3 млн рублей). На корабле есть спа-салоны и фитнес-залы, а в стоимость билетов входит питание с бесплатным пивом и вином на обед и ужин.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей победе. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис позвонила Трампу и признала поражение. Действующий президент США Джозеф Байден в свою очередь также позвонил Трампу, поздравил его с победой и пригласил в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти.

С высокой долей вероятности Республиканская партия займёт большинство из 435 мест в палате представителей Конгресса США, а также большинство мест в верхней палате парламента — Сенате, сообщила ранее компания DDHQ, анализирующая итоги голосования.

Обозреватели «РИА Новости» считает, что победа Республиканской партии на президентских выборах и на выборах в Конгресс может принести избранному президенту определённые сложности. Он считает, что часть конгрессменов от политической силы может быть недовольна публично заявленным намерением Трампа укрепить власть главы государства. Кроме того, в 2028 году Трамп не будет иметь возможности баллотироваться в президенты, поэтому с определённого момента он станет для своей партии «хромой уткой», указано в материале