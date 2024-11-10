«Спартак» разгромил клуб своего экс-игрока Артёма Дзюбы со счётом 4:0
Москва, 10 ноября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» со счётом 4:0 разгромил «Акрон» из Тольятти с экс-игроком красно-белых Артёмом Дзюбой в составе.
Матч состоялся на стадионе московского клуба в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Первый гол случился под конец первого тайма, его автором стал конголезец Тео Бонгонда. Во втором тайме он оформил дубль, а ещё два мяча забил коста-риканский нападающий Манфред Угальде.
В KP.RU сообщили, что для Артёма Дзюбы это противостояние было важным и принципиальным, поэтому после такого результата и собственной замены футболист «убежал» в раздевалку. Также сообщалось, что фанаты красно-белых выкрикивали в адрес форварда оскорбительные реплики.
Таким образом, «Спартак» одержал третью победу подряд и с 28 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а «Акрон» (16 очков) идёт на девятой позиции.
Как передавало ИА Регнум, 7 ноября в РФС сообщили, что бразильского защитника столичного футбольного клуба ЦСКА Виллиана Рошу и полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова отстранили от футбола на три и два матча РПЛ соответственно после драки во время дерби.
2 ноября «Спартак» обыграл ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ со счётом 2:0. На 52-й минуте встречи произошла массовая драка, в потасовку вступили сразу несколько спортсменов. Литвинов схватил Рошу рукой за лицо. Тот ударил кулаком, задев ещё одного футболиста красно-белых Срджана Бабича, последний получил рассечение губы. В итоге Роша и Литвинов получили по красной карточке.
Самарские «Крылья Советов» уступили московскому ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая 10 ноября в Самаре встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Таким образом самарский клуб (12) продлил серию без побед в чемпионате до семи матчей и располагается на 12-й строчке.