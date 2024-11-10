Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 10 ноября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Глобализация, которую рекламировал Запад, разрушается из-за незаконных санкций и злоупотребления долларом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 10 ноября на первой министерской конференции форума партнёрства «Россия — Африка».

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

По его словам, глобализация, которую западные страны десятилетиями рекламировали в качестве идеального способа функционирования мировой экономики, разрушается, по сути, ими же самими. Мировая экономика распадается на фрагменты.

«Причина — незаконные санкции, злоупотребление долларом», — сказал Лавров на одном из завершающих мероприятий конференции.

Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Решение о её проведении было принято по итогам саммита «Россия — Африка» в июле 2023 года в Санкт-Петербурге. Участниками форума были делегаты из 49 африканских стран.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября в ходе 79-й сессии Генассамблеи ООН Лавров заявил, что по вине Запада невозможно вести речь о какой-либо перезагрузке глобального сотрудничества, которую предлагает генсек ООН Антониу Гутерриш. Это прекрасный лозунг, отметил Лавров, однако Запад растоптал все «незыблемые ценности глобализации», о которых много лет рассказывали со всех трибун. Секретариат ООН российский министр упрекнул за продвижение нарративов Запада и добавил, что вдохнуть новую жизнь в ООН ещё не поздно, но нужно восстановить доверие на основе уставного принципа равенства всех государств.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что коллективный Запад загнал себя в ловушку с моделью либерального глобализма, которая фактически представляет собой обновлённый неоколониализм. Это мир для избранных, где попираются права всех остальных, добавил он.