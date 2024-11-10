Москва, 10 ноября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, выразил соболезнования в связи с кончиной своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Ярослав Дронов

«Царствие Небесное тебе, мой друг!» — написал артист в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Коробков-Землянский почувствовал себя плохо накануне вечером. Жена вызвала скорую помощь, но спасти 40-летнего журналиста медики не смогли. Предположительно, он скончался от сердечно-сосудистой недостаточности.

Коробков-Землянский родился в феврале 1984 года в Красноярском крае. Окончил Академию национального образования, работал на красноярском телевидении, затем — на Первом канале. В 2011 году Коробков-Землянский занял пост заместителя вице-президента по стратегическим коммуникациям и рекламе фонда «Сколково», также он был членом Общественной палаты РФ.

Журналист работал пресс-секретарём певца Филиппа Киркорова, начальником службы новых медиа телеканала «Россия 1», главой пресс-службы холдинга «Европейская медиагруппа». Кроме того, Коробков-Землянский сотрудничал с радиостанциями «Русская служба новостей» и «Русское радио», телеканалами СТС и MTV, был продюсером рекламных кампаний ряда телеканалов, других СМИ и ведомств.