Москва, 10 ноября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Публикация видеозаписей атак беспилотников является сознательной или бессознательной работой на противника, а потому должна быть законодательно запрещена, заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Дарья Антонова ИА Регнум

Она отметила, что утром 10 ноября в Сети появилось множество видеозаписей атак дронов ВСУ на российские регионы и последствий этих атак.

«Такие видео не стоит выкладывать, потому что они помогают противнику, как минимум, понять, достиг его удар цели или нет. Во-вторых, такие видео противник активно использует в своей пропаганде на внутреннюю аудиторию и на аудиторию стран, которые их поддерживают. (…) И в-третьих, такие видео часто вводят в заблуждение население», — написала Буцкая в своём Telegram-канале.

Некоторые пользователи публикуют такие видео ради хайпа, другие — по глупости, третьи сознательно работают на врага, отметила депутат. ФСБ и Роскомнадзор борются с такими публикациями, но поскольку их много, то это «сизифов труд», указала Буцкая.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что Совфед разработал законопроект о запрете публикации фото и видео мест обстрела, атак дронов, других военных сведений, за исключением официально распространённых Министерством обороны. Такие фото и видео сенаторы предложили признать новым видом «противоправной, опасной для общества и государства информации».

Утром 10 ноября пресс-служба Минобороны сообщила, что средства противовоздушной обороны отразили атаку 70 украинских беспилотников на шесть регионов России. Над территорией Московской области было перехвачено и уничтожено 34 дрона, над Брянской областью — 14, над Орловской и Калужской областями — по семь, над Курской областью — шесть, над Тульской — два. Местные власти призвали граждан не публиковать фото и видеозаписи, связанные с атаками и их последствиями.