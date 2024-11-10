Москва, 10 ноября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Российские военные ударом термобарических боеприпасов системы «Солнцепёк» уничтожили скопление бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Соответствующее видео 10 ноября появилось Telegram-канале Минобороны РФ.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Расчётом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк» был нанесён удар термобарическими боеприпасами по укрытию украинских боевиков», — сказано в описании к ролику.

В оборонном ведомстве добавили, что «Солнцепёк» был применён после того, как российская разведка обнаружила укрытие противника в районе одного из населённых пунктов области.

9 ноября полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что российские подразделения разделили купянское направление на две части, положение для бойцов ВСУ на указанном участке остаётся тяжёлым.

В этот же день глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска не дают ВСУ перегруппироваться на купянском направлении. Возможные пути отступления подразделений ВСУ контролируют российская авиация и артиллерия, отметил Ганчев.