Москва, 10 ноября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Итальянский журналист информационного агентства International Reporters Андреа Лучиди обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил предоставить ему российское гражданство. Об этом прессе сообщил сам репортёр.

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Лучиди более двух лет освещает проведение специальной военной операции (СВО). Журналист отмечает, что направил такую просьбу, поскольку Россия стала для него родной и он хотел бы участвовать в борьбе против фашизма.

«Я отправил на сайт свою просьбу к президенту о предоставлении российского гражданства. Почему я хочу получить гражданство России? Я хочу жить в России, потому что это мой второй дом. Я хотел сделать свой вклад в борьбе против фашизма, потому что я антифашист и для меня это важно», — сказал репортёр, слова которого приводит ТАСС.

Лучиди также пояснил, что опасается возвращаться на родину, поскольку полиция Италии может отобрать у него итальянский паспорт. Репортёр также отверг все обвинения ряда западных СМИ о том, что он якобы является «агентом Кремля» и получает за это деньги в криптовалюте.

Журналист добавил, что обратился к Путину также потому, что вмешательство главы государства должно помочь ускорить бюрократические процедуры, связанные с получением гражданства РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал российским военным, объявил о желании получить гражданство России. Он подчеркнул, что с 2005 года считает правительство США своим врагом и не намерен возвращаться в эту страну.

2 ноября появилась информация о том, что первый политический беженец из США Джон Роблес получил паспорт гражданина России. После начала спецоперации он помогал доставлять гуманитарные грузы военным армии России и жителям приграничья.

Роблес поблагодарил Владимира Путина за предоставленное ему российское гражданство. Он пообещал, что будет верен России и сделает всё, что в его силах, чтобы помочь победе РФ над империей лжи. Роблес также выразил поддержку российским военным, находящимся на передовой.