Москва, 10 ноября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что жалеет о своих словах о возможности нанесения бомбового удара по Лондону для возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Журналисты «Москвы 24» спросили у Вяльбе, жалеет ли она о каких-либо из своих высказываний. Глава федерации напомнила об указанных словах и отметила: говорить следует только о том, что можешь выполнить.

«Наверное, последнее — про Лондон. Я не хочу оправдываться, но в связи с тем, что я не имею возможности (нанести такой удар. — Прим. ред.), не надо было и говорить», — отметила она.

Как передавало ИА Регнум, ранее Вяльбе заявила, что если бы ВС России сбросили бомбу на центр Лондона, несправедливое отстранение российских спортсменов от международных соревнований завершилось бы быстрее.

Слова Вяльбе об ударе бомбой по столице Великобритании были шуткой, но вместе с тем она намекнула, что в вопросе о противодействии ограничениям в отношении российских спортсменов нужно переходить к более радикальным решениям, отметила ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

В октябре 2023 года Международной олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР). Поводом стало включение в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин отмечал, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Чиновники присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет, сказал Путин. Он назвал отношение МОК к спортсменам из России этнической дискриминацией.